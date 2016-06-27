Турция отправит в Израиль первый за 6 лет корабль с помощью Газе

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Первый за шесть лет корабль Турции с гуманитарной помощью сектору Газа отправится 1 июля в израильский порт Ашдод в рамках заключенного с Израилем соглашения о нормализации отношений. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Главы правительств Израиля и Турции объявили о достижении договоренностей о нормализации отношений после шести лет взаимной отчужденности. Сделка предполагает возвращение послов в Тель-Авив и Анкару, совместную работу над нормализацией гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также налаживание сотрудничества в газовой сфере.

Ранее глава МИД Турции заявлял, что для страны важно, чтобы Израиль снял преграды для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"В пятницу турецкий корабль с 10 тысячами тонн гуманитарной помощи отправится в израильский порт Ашдод", — заявил Йылдырым в ходе выступления, которое транслировалось турецкими телеканалами.

"Наши палестинские братья в Газе сильно страдали. Это соглашение позволит им немного вздохнуть с облегчением", — подчеркнул премьер.