Турция отправит на Луну две космические миссии

Турция отправит первую космическую миссию на Луну в 2026 году.

Турция отправит первую космическую миссию на Луну в 2026 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Sabah.

Отмечается, что анонсированная турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Национальная космическая программа вступила в решающий этап.

Речь идет о жесткой посадке лунного модуля Турецкого космического агентства (TUA) на естественный спутник Земли. Миссия AYAP-1 будет отправлена на Луну в следующем году. При этом переговоры о закупках критически важных услуг, таких как аренда наземной станции и услуги по запуску, продолжаются.

На втором этапе планируется вывод аппарата AYAP-2 в космос на отечественном носителе, осуществление мягкой посадки на лунную поверхность и проведение там научных исследований.