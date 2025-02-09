О нас

Турция отправит на Луну две космические миссии

Турция отправит на Луну две космические миссии Турция отправит первую космическую миссию на Луну в 2026 году.
В регионе
9 февраля 2025 г. 11:13
Турция отправит на Луну две космические миссии

Турция отправит первую космическую миссию на Луну в 2026 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Sabah.

Отмечается, что анонсированная турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Национальная космическая программа вступила в решающий этап.

Речь идет о жесткой посадке лунного модуля Турецкого космического агентства (TUA) на естественный спутник Земли. Миссия AYAP-1 будет отправлена на Луну в следующем году. При этом переговоры о закупках критически важных услуг, таких как аренда наземной станции и услуги по запуску, продолжаются.

На втором этапе планируется вывод аппарата AYAP-2 в космос на отечественном носителе, осуществление мягкой посадки на лунную поверхность и проведение там научных исследований.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Aya iki kosmik gəmi göndərəcək

Другие новости из категории

КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия
КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия
9 февраля 2025 г. 10:27
Президент Украины: Россия не готова к переговорам
Президент Украины: Россия не готова к переговорам
9 февраля 2025 г. 04:24
Министр финансов Турции об инфляции: Легко добиться результата не получится
Министр финансов Турции об инфляции: Легко добиться результата не получится
9 февраля 2025 г. 01:11
Министр иностранных дел Турции провел телефонный разговор со своим иранским коллегой
Министр иностранных дел Турции провел телефонный разговор со своим иранским коллегой
8 февраля 2025 г. 23:02
В Армении число киберпреступлений за год выросло на 50 %
В Армении число киберпреступлений за год выросло на 50 %
8 февраля 2025 г. 21:56
Президент Турции совершит официальные визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан
Президент Турции совершит официальные визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан
8 февраля 2025 г. 19:09
Кобахидзе: Вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня
Кобахидзе: Вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня
8 февраля 2025 г. 18:43
Пезешкиан выразил уверенность в способности Ирана развиваться вопреки санкциям
Пезешкиан выразил уверенность в способности Ирана развиваться вопреки санкциям
8 февраля 2025 г. 18:08
Турция продолжает восстановление регионов после землетрясений 2023 года
ФотоТурция продолжает восстановление регионов после землетрясений 2023 года
8 февраля 2025 г. 16:36
В Грузии по подозрению в убийстве задержали сотрудника мэрии Сагареджо
В Грузии по подозрению в убийстве задержали сотрудника мэрии Сагареджо
8 февраля 2025 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi