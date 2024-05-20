Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения

Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.

Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.

Как передает Report , об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в соцсети "Х".

"На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана", - говорится в публикации.

Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.