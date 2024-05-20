Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения
Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного виденияТурецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.
Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Ибрагима Раиси.
Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в соцсети "Х".
"На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана", - говорится в публикации.
Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.
İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir.…