Турция отозвала около 300 дипломатов после попытки госпереворота

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий по очистке государственных структур от членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в Турции началась реализация шагов по отстранению сторонников террористов от работы дипломатических ведомствах.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, из зарубежных стран отозваны около 300 сотрудников МИД Турции, работающих в дипмиссиях.

Задержаны Гюрджан Балык занимавший должность секретаря главы МИД Турции в период, когда ведомство возглавлял Ахмет Давутоглу, а также бывшие послы Али Фындык и Тунджай Бабалы.

Расследование, целью которого является выявление связей FETÖ в дипломатической сфере, ведется прокуратурой Анкары.

Отмечается, что дипломаты, уличенные в причастности к FETÖ, будут уволены, остальные вернутся к исполнению своих обязанностей.