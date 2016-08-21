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    Турция отозвала около 300 дипломатов после попытки госпереворота

    Дипломаты, уличенные в причастности к FETÖ, будут уволены

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий по очистке государственных структур от членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в Турции началась реализация шагов по отстранению сторонников террористов от работы дипломатических ведомствах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, из зарубежных стран отозваны около 300 сотрудников МИД Турции, работающих в дипмиссиях.

    Задержаны Гюрджан Балык занимавший должность секретаря главы МИД Турции в период, когда ведомство возглавлял Ахмет Давутоглу, а также бывшие послы Али Фындык и Тунджай Бабалы.

    Расследование, целью которого является выявление связей FETÖ в дипломатической сфере, ведется прокуратурой Анкары.

    Отмечается, что дипломаты, уличенные в причастности к FETÖ, будут уволены, остальные вернутся к исполнению своих обязанностей.

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