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    В Турции задержали десять иностранцев по делу о попытке переворота

    Гражданство задержанных не уточняется

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил в понедельник, что десять иностранных граждан задержаны в связи с попыткой переворота в стране, передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

    Вице-премьер при этом не уточнил гражданство задержанных.

    Власти Турции также отменили запрет на ежегодные отпуска госслужащих, введенный после попытки переворота в стране.

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