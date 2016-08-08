В Турции задержали десять иностранцев по делу о попытке переворота

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил в понедельник, что десять иностранных граждан задержаны в связи с попыткой переворота в стране, передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.
Вице-премьер при этом не уточнил гражданство задержанных.
Власти Турции также отменили запрет на ежегодные отпуска госслужащих, введенный после попытки переворота в стране.
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