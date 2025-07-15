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Турция отмечает День демократии и национального единства

Турция отмечает День демократии и национального единства Турция отмечает День демократии и национального единства
В регионе
15 июля 2025 г. 10:29
Турция отмечает День демократии и национального единства

Турция сегодня отмечает День демократии и национального единства - девять лет назад, 15 июля 2016 года, турецкий народ под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана героически предотвратил попытку военного переворота.

Как сообщает Report, попытка насильственного захвата власти была предпринята террористической организацией FETÖ во главе с Фетуллахом Гюленом. Однако турецкий народ в очередной раз защитил свое государство, легитимную власть и целостность страны.

Также удалось полностью разоблачить террористическую организацию, которая годами создавала сеть в государственных учреждениях Турции.

День демократии и национального единства является официальным выходным в Турции.

В 2016 году Азербайджан всеми силами поддерживал Турцию. С первых моментов происшествия Президент Ильхам Алиев открыто заявил о своей поддержке турецкому государству и легитимной власти. Братский турецкий народ всегда высоко ценил справедливую и решительную позицию Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik Günüdür

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