Турция отказалась помогать Кипру в тушении пожаров

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Турция не будет отправлять свои самолеты для помощи в тушении лесных пожаров, которые бушуют на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Кипр устраивает политические игры на почве гуманитарных вопросов после того, как он настоял, чтобы каждый турецкий самолет находился под его операционным контролем. "Они пытаются заставить турецкие самолеты и вертолеты приземляться в греческой части (Кипра - ред.). Для нас это неприемлемо. Так нельзя вести политику", - заявил Чавушоглу.

Во вторник президент Республики Кипр Никос Анастасиадис принял предложение Турции о помощи в тушении пожаров, но только на том условии, что турецкие самолеты должны направляться и координироваться правительством Кипра.