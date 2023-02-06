Турция отказалась от предложения Маска передать Starlink

Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска передать стране спутниковые системы связи Starlink для оказания помощи после землетрясения.

Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска передать стране спутниковые системы связи Starlink для оказания помощи после землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Маск написал в Twitter, что его компания SpaceX готова отправить эти системы, как только будет получено разрешение от турецкого правительства.

По данным агентства, турецкий чиновник на условиях анонимности поблагодарил Маска, но сказал, что у Турции достаточно спутниковых мощностей. Он добавил, что в стране есть базовые станции, работающие от аккумуляторов.