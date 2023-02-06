О нас

Турция отказалась от предложения Маска передать Starlink

Турция отказалась от предложения Маска передать Starlink Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска передать стране спутниковые системы связи Starlink для оказания помощи после землетрясения.
В регионе
6 февраля 2023 г. 16:40
Турция отказалась от предложения Маска передать Starlink

Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска передать стране спутниковые системы связи Starlink для оказания помощи после землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Маск написал в Twitter, что его компания SpaceX готова отправить эти системы, как только будет получено разрешение от турецкого правительства.

По данным агентства, турецкий чиновник на условиях анонимности поблагодарил Маска, но сказал, что у Турции достаточно спутниковых мощностей. Он добавил, что в стране есть базовые станции, работающие от аккумуляторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkiye declines Musk’s offer to send Starlink after deadly quake

Экслюзивные новости

Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi