Турция осудила заявление Трампа о т.н. "геноциде армян"

Турция отвергает заявление президента США Дональда Трампа по трагическим событиям 1915 года, оно сделано по внутриполитическим причинам и является для Анкары недействительным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

"Заявление Трампа о событиях 1915 года основано на их субъективной оценке, которое армяне пытаются превратить в догму. Это заявление сделано по внутриполитическим мотивам и является для нас недействительным. Мы отвергаем обвинения, выдвинутые в нем", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в заявлении Трампа "проигнорированы страдания более 500 тысяч мусульман, убитых армянскими повстанцами в тот период".