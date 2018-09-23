Турция осудила теракт в Иране

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Турция осудила теракт, совершенный в иранском городе Ахваз.

Как сообщает Report со ссылкой на «Анадолу», в результате теракта, совершенного во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, погибли 28, ранения получили 60 человека.

«Глубоко опечалены известием о гибели и ранении множества людей в результате теракта, совершенного во время военного парада в городе Ахваз в Иране. Анкара решительно осуждает подлый теракт», - говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении выражаются соболезнования семьям погибших, иранскому правительству и народу, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.