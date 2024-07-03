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Турция осудила решение УЕФА начать расследование в отношении турецкого футболиста

Турция осудила решение УЕФА начать расследование в отношении турецкого футболиста Турция решительно осудила открытие УЕФА дисциплинарного расследования в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала после матча с командой Австрии в 1/8 чемпионата Европы по футболу.
В регионе
3 июля 2024 г. 17:51
Турция осудила решение УЕФА начать расследование в отношении турецкого футболиста

Турция решительно осудила открытие УЕФА дисциплинарного расследования в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала после матча с командой Австрии в 1/8 чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В МИД назвали недопустимым начало расследования в отношении Демирала, показавшего знак "серый волк" после гола в ворота австрийской команды.

"В отчете Федеральной службы защиты конституции Германии, опубликованном в сентябре 2023 года, подчеркивается, что каждый, кто продемонстрировал знак "серый волк", не может считаться крайне правым экстремистом. Знак "серый волк" не является запрещенным символом в Германии. Учитывая это реакция немецких властей на действия Демирала сама по себе является ксенофобией", - говорится в заявлении .

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