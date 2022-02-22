Турция осудила признание Москвой "ДНР" и "ЛНР"

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской "республик" противоречат Минским соглашениям, а также представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины".

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской "республик" противоречат Минским соглашениям, а также представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины".

Как передает Report, об этом заявляет МИД Турции.

"Решение Российской Федерации неприемлемо, и мы его отвергаем", - говорится в сообщении.

"Турция еще раз подтверждает свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призывает все заинтересованные стороны действовать со здравым смыслом и соблюдать международное право", - добавили в ведомстве.