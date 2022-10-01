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Турция осудила присоединение к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины

Турция осудила присоединение к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и при каждой возможности подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией,
В регионе
1 октября 2022 г. 03:40
Турция осудила присоединение к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины

Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и при каждой возможности подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, принятой нами в 2014 году, мы отвергаем решение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украниы.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил МИД Турции.

Заявлено, что Турция не может принять это решение, грубо нарушающее устоявшиеся принципы международного права:

«Мы еще раз заявляем, что поддерживаем урегулирование войны, которая стала более серьезной, на основе справедливого мира, достигнутого путем переговоров», - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ukraynanın Donetsk, Luqansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin ilhaqını pisləyib

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