Турция осудила присоединение к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины

Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и при каждой возможности подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией,

Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и при каждой возможности подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, принятой нами в 2014 году, мы отвергаем решение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украниы.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил МИД Турции.

Заявлено, что Турция не может принять это решение, грубо нарушающее устоявшиеся принципы международного права:

«Мы еще раз заявляем, что поддерживаем урегулирование войны, которая стала более серьезной, на основе справедливого мира, достигнутого путем переговоров», - говорится в заявлении.