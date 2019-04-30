​Турция осудила попытку переворота в Венесуэле

Анкара выступает против смены власти в Венесуэле недемократическим путем, все проблемы в стране следует решать путем диалога.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее во вторник лидер оппозиции Хуан Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро. Гуаидо также добавил, что поддержавшие его военные "приняли правильное решение" и могут "рассчитывать на поддержку народа". При этом Мадуро сообщил, что все военное руководство на местах верно властям страны.

"Сегодня мы были обеспокоены новостями из Венесуэлы о попытках нарушения конституционного порядка. Мы против попыток заменить законные правительства недемократическими методами. Выступаем за решение проблемы в стране путем диалога, мы всегда рядом с народом Венесуэлы", - написал Чавушоглу в Twitter.