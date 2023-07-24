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Турция осудила акцию по осквернению Корана в Дании

Турция осудила акцию по осквернению Корана в Дании МИД Турции выступил в понедельник с заявлением, в котором решительно осудил акцию по осквернению священного для мусульман Корана в Дании.
В регионе
24 июля 2023 г. 23:51
Турция осудила акцию по осквернению Корана в Дании

МИД Турции выступил с заявлением, в котором решительно осудил акцию по осквернению священного Корана в Дании.

Как передает Report соответствующая публикация размещена на официальной странице ведомства в Twitter.

"Мы решительным образом осуждаем акцию, направленную против нашей священной книги Корана, которая была предпринята в Копенгагене.

Призываем власти Дании действовать в рамках международных обязательств, а также принять меры для воспрепятствования подобным безобразным акциям, направленным на разжигание ненависти по отношению к исламу и миллиардам верующих", - говорится в заявлении турецкого МИД.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: “Danimarka İslama qarşı çirkin əməllərin qarşısını almalıdır”

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