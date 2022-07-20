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Турция оснастила грузинскую армию логистическим оборудованием

Турция оснастила грузинскую армию логистическим оборудованием Турция оснастила силы обороны Грузии логистическим оборудованием.
В регионе
20 июля 2022 г. 13:27
Турция оснастила грузинскую армию логистическим оборудованием

Турция оснастила силы обороны Грузии логистическим оборудованием.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве обороны Грузии.

Грузинской армии передали 8 мини экскаваторов-погрузчиков турецкой компании Hıdromek.

В церемонии передачи техники приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Турции Али Каан Орбай. Они осмотрели новое оборудование и ознакомились с его возможностями.

Поставка логистического оборудования осуществлена в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, подписанного между Грузией и Турцией в 2019 году. Стоимость оборудования составляет 404 824 доллара США.

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Версия на английском языке ФотоTurkiye supplies Georgian army with logistic equipment
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Gürcüstan ordusunu loqistik avadanlıqlarla təchiz edib

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