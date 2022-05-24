Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО

Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО.

Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Турции.

Отмечается, что без выполнения требований правительство Турции заблокирует вступление Швеции в НАТО. В частности, турецкая сторона требует, чтобы Швеция прекратила поддержку РКК и FETO.

"В соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО, Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции, которая поддерживает террористические организации", - говорится в заявлении.

Турецкая сторона подчеркнула, что шведское правительство принимает на министерском уровне членов террористических организаций, с которыми Анкара борется, и поддерживает их деятельность внутри страны.

"Хотя наша страна проводит политику открытых дверей НАТО, союзники и страны-кандидаты продолжают считать, что они должны сотрудничать на высоком уровне в борьбе с терроризмом, как и во всех областях". Ожидается, что Швеция, подавшая заявку на членство, предпримет принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии безопасности Турции, - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении напомнили, что правительство Швеции ввело эмбарго на поставки оружия Турции. Это произошло после операции "Источник мира".