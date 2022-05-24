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Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО

Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО.
В регионе
24 мая 2022 г. 08:07
Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО

Турция опубликовала официальные требования для членства Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Турции.

Отмечается, что без выполнения требований правительство Турции заблокирует вступление Швеции в НАТО. В частности, турецкая сторона требует, чтобы Швеция прекратила поддержку РКК и FETO.

"В соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО, Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции, которая поддерживает террористические организации", - говорится в заявлении.

Турецкая сторона подчеркнула, что шведское правительство принимает на министерском уровне членов террористических организаций, с которыми Анкара борется, и поддерживает их деятельность внутри страны.

"Хотя наша страна проводит политику открытых дверей НАТО, союзники и страны-кандидаты продолжают считать, что они должны сотрудничать на высоком уровне в борьбе с терроризмом, как и во всех областях". Ожидается, что Швеция, подавшая заявку на членство, предпримет принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии безопасности Турции, - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении напомнили, что правительство Швеции ввело эмбарго на поставки оружия Турции. Это произошло после операции "Источник мира".

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Версия на английском языке Turkiye urges Sweden to give ‘concrete assurances’ for its NATO bid
Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveçin NATO-ya üzvlüyü üçün rəsmi tələblərini dərc edib

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