Турция опровергла заявления об отправке оружия в Пакистан

Министерство национальной обороны Турции опровергло заявления об отправке на шести самолетах оружия в Пакистан.

Министерство национальной обороны Турции опровергло заявления об отправке на шести самолетах оружия в Пакистан.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ведомства Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

"Транспортный самолет, вылетевший из Турции, приземлился в Пакистане для дозаправки. Затем он продолжил движение по назначенному маршруту", - отметил он.

З.Актюрк подчеркнул, что Министерство национальной обороны Турции с обеспокоен напряженностью между Пакистаном и Индией, которая угрожает стабильности в Южной Азии и серьезно нарушает региональную безопасность: "Очевидно, что растущая напряженность между двумя странами может иметь международные последствия. Поэтому крайне важно, чтобы Индия действовала ответственно, избегала шагов, которые могут усилить напряженность, и действовала в рамках международного права и дипломатии".

Представитель министерства также отметил, что Турция внимательно следит за этими событиями и продолжит выступать против любых провокаций, дестабилизирующих ситуацию в Южной Азии.