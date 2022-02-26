Турция окажет помощь в эвакуации азербайджанцев из Украины

"Процесс эвакуации граждан Турции из Украины через сушу уже начался. Азербайджан обратился к Турции с просьбой эвакуировать своих граждан из Украины.

"Процесс эвакуации граждан Турции из Украины через сушу уже начался. Азербайджан обратился к Турции с просьбой эвакуировать своих граждан из Украины.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Семь стран обратились к нам с просьбой об эвакуации или содействии эвакуации. Были обращения из Азербайджана, Ганы, Катара, Монголии, Сомали, Шри-Ланки и Туркменистана. Конечно, мы окажем необходимую поддержку для эвакуации этих стран", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.