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Турция окажет помощь в эвакуации азербайджанцев из Украины

Турция окажет помощь в эвакуации азербайджанцев из Украины "Процесс эвакуации граждан Турции из Украины через сушу уже начался. Азербайджан обратился к Турции с просьбой эвакуировать своих граждан из Украины.
В регионе
26 февраля 2022 г. 02:52
Турция окажет помощь в эвакуации азербайджанцев из Украины

"Процесс эвакуации граждан Турции из Украины через сушу уже начался. Азербайджан обратился к Турции с просьбой эвакуировать своих граждан из Украины.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Семь стран обратились к нам с просьбой об эвакуации или содействии эвакуации. Были обращения из Азербайджана, Ганы, Катара, Монголии, Сомали, Шри-Ланки и Туркменистана. Конечно, мы окажем необходимую поддержку для эвакуации этих стран", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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