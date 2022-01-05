Турция оказала поддержку 160 странам в борьбе с пандемией

Турция по линии Министерства здравоохранения и других структур оказала помощь в виде медицинского оборудования 160 странам мира, став таким образом примером глобальной солидарности в период борьбы с пандемией коронавируса.

Турция по линии Министерства здравоохранения и других структур оказала помощь в виде медицинского оборудования 160 странам мира, став таким образом примером глобальной солидарности в период борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Турции.

С самого начала распространения коронавируса Турция протянула руку помощи большому числу стран и международных организаций.

В рамках этих инициатив поддержка в виде медицинского оборудования и материальной помощи была направлена в 160 стран и 14 международных организаций.

В частности, натуральная помощь по линии Минздрава, Министерства национальной обороны, МВД, МИД, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), Турецкого общества Красного полумесяца и ассоциаций была оказана 131 стране, в том числе США, Германии, Китайской Народной Республике, Великобритании, Италии, Испании, России, Норвегии, Нигерии, Мексике и Сомали.