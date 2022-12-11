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Турция обязала иностранные ВМС оповещать о приближении к ее территориальным водам

Турция обязала иностранные ВМС оповещать о приближении к ее территориальным водам Турция обязала корабли иностранных ВМС информировать о приближении к ее территориальным водам или морским портам. Оповещение необходимо делать по рации на удалении не более пяти морских миль от турецкого побережья.
В регионе
11 декабря 2022 г. 16:39
Турция обязала иностранные ВМС оповещать о приближении к ее территориальным водам

Турция обязала корабли иностранных ВМС информировать о приближении к ее территориальным водам или морским портам. Оповещение необходимо делать по рации на удалении не более пяти морских миль от турецкого побережья.

Как сообщает Report, это следует из документа, размещенного на правительственном сайте Resmi Gazete.

Таким образом, иностранные военные корабли во время нахождения в территориальных водах Турции не могут использовать без разрешения местных властей находящиеся на их борту самолеты, вертолеты и беспилотники.

Аналогичное требование распространяется на водолазов. Исключение составляют случаи, связанные со срочным ремонтом, карантинным контролем, но и при этом погружения должны производиться в сопровождении турецких специалистов, отмечает издание.

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