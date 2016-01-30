Турция обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ МИД Турции утверждает, что российский самолет Су-24 29 января нарушил воздушное пространство республики.

Как передает Report, с таким утверждением в субботу выступил МИД страны.

"Вчера (29 января 2016 года) принадлежащий ВКС РФ один Су-24 нарушил турецкое воздушное пространство. Перед нарушением турецкие радиолокационные станции неоднократно по-русски и по-английски предупреждали российский самолет", - сообщил МИД.

Ведомство также отметило, что 29 января вечером "посол РФ был приглашен в министерство, и ему был высказан жесткий протест и осуждение" в связи с произошедшим. Однако в заявлении отдельно не уточняется, где именно произошло нарушение воздушного пространства.

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Игорь Митяков подтвердил корреспонденту ТАСС факт встречи.

"Подтверждаем, что такая встреча состоялась. Ее содержание не раскрываем", - сказал он.