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Турция обсуждает с РФ и Украиной продление зерновой сделки

Турция обсуждает с РФ и Украиной продление зерновой сделки Турция продолжает вести переговоры с Россией и Украиной для продления зерновой сделки на "первоначальных условиях".
В регионе
17 марта 2023 г. 20:32
Турция обсуждает с РФ и Украиной продление зерновой сделки

Турция продолжает вести переговоры с Россией и Украиной для продления зерновой сделки на "первоначальных условиях".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Срок зерновой сделки истекает. Мы продолжаем переговоры с Россией и Украиной о продолжении этого соглашения на первоначальных условиях", - подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. По его словам, она будет продлеваться на тех же условиях, которые были определены ранее.

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