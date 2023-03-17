Турция обсуждает с РФ и Украиной продление зерновой сделки

Турция продолжает вести переговоры с Россией и Украиной для продления зерновой сделки на "первоначальных условиях".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Срок зерновой сделки истекает. Мы продолжаем переговоры с Россией и Украиной о продолжении этого соглашения на первоначальных условиях", - подчеркнул он.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. По его словам, она будет продлеваться на тех же условиях, которые были определены ранее.