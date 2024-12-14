Турция обсудила с США исключения в санкциях против "Газпромбанка"

Турецкая сторона в ходе контактов с США подняла вопрос о том, чтобы для нее сделали исключение в рамках санкций против российского "Газпромбанка".

Турецкая сторона в ходе контактов с США подняла вопрос о том, чтобы для нее сделали исключение в рамках санкций против российского "Газпромбанка".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hürriyet.

Соответствующий вопрос обсуждался в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в пятницу находился с визитом в Анкаре. Американская сторона при этом отметила, что "ей известно о запросах и она проводит оценку".

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что санкции, введенные США в отношении "Газпромбанка", негативно отражаются на Турции и МИД страны ведет переговоры для урегулирования ситуации с оплатой за импортируемый из России природный газ. Он добавил, что Турция получает 40% газа из РФ. Он указал, что Анкара "хочет, чтобы США сделали исключение для российского природного газа".

21 ноября Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения попал в том числе "Газпромбанк", на который ранее санкции не распространялись. Карты платежной системы UnionPay "Газпромбанка" с 23 ноября не принимаются в Турции государственными и частными банками.