Турция обратилась к союзникам по НАТО за поддержкой в борьбе с терроризмом

Турция попросила помощи у союзников по НАТО в борьбе с терроризмом.

Турция попросила помощи у союзников по НАТО в борьбе с терроризмом.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в своем поздравлении личному составу Турции, служащему при НАТО, по случаю праздника Гурбан байрамы.

Он отметил, что чем сильнее страны-члены, тем сильнее организация: "В этом отношении, насколько важно укрепление альянса, настолько же необходимо, чтобы союзники действовали в духе единства и солидарности. Важно, чтобы союзники также поддерживали усилия нашей страны, которая успешно борется со многими террористическими организациями".

Министр подчеркнул, что Турция продолжит вносить вклад в региональную и глобальную безопасность, мир и стабильность в соответствии с политикой безопасности и стратегическими целями НАТО.