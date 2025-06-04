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Турция обратилась к союзникам по НАТО за поддержкой в борьбе с терроризмом

Турция обратилась к союзникам по НАТО за поддержкой в борьбе с терроризмом Турция попросила помощи у союзников по НАТО в борьбе с терроризмом.
В регионе
4 июня 2025 г. 19:09
Турция обратилась к союзникам по НАТО за поддержкой в борьбе с терроризмом

Турция попросила помощи у союзников по НАТО в борьбе с терроризмом.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в своем поздравлении личному составу Турции, служащему при НАТО, по случаю праздника Гурбан байрамы.

Он отметил, что чем сильнее страны-члены, тем сильнее организация: "В этом отношении, насколько важно укрепление альянса, настолько же необходимо, чтобы союзники действовали в духе единства и солидарности. Важно, чтобы союзники также поддерживали усилия нашей страны, которая успешно борется со многими террористическими организациями".

Министр подчеркнул, что Турция продолжит вносить вклад в региональную и глобальную безопасность, мир и стабильность в соответствии с политикой безопасности и стратегическими целями НАТО.

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Версия на английском языке Türkiye appeals to NATO allies for support in fight against terrorism
Версия на азербайджанском языке Türkiyə terrorla mübarizədə NATO müttəfiqlərindən kömək istəyib

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