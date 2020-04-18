​Турция обошла Иран по числу зараженных коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 3,8 тысячи и превысило 82 тысячи, количество умерших достигло 1 890.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса снижается в Турции в течение нескольких последних дней и достигло наименьшего уровня с 7 апреля.

"Сегодня выявлено 3 783 новых случая, всего заразившихся – 82 329. Мы потеряли сегодня 121 пациента, всего умерших - 1 890. Вылечилось всего 10 453 пациента", - написал Коджа в Twitter.

Таким образом, Турция обошла Иран по количеству зараженных.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта объявила коронавирус пандемией.