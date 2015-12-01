​Турция обнародовала "План красной линии" против российских санкций

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Турции подготовило "План красной линии" против российских санкций.
Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Отмечается, что план был подготовлен на прошедшем накануне под председательством заместителя премьер-министра страны Мехмета Шимшека заседании и передан на утверждение премьер-министра Ахмеда Давудоглу.
Некоторые пункты указанного плана таковы:
Встретившись с турецкими экспортерами, чей товар (фрукты и овощи) задержан и возвращен на российской таможне, представители правительства оценят его;
Во избежание убытка местных производителей и экспортеров текстиля, готовой одежды, электрического оборудования, химических товаров, правительство Турции окажет помощь в направлении их продукции на другие рынки;
Будет осуществлен поиск новых альтернативных источников взамен на импортируемый из России газ. При необходимости, контракт обновят;
Сократится количество маршрутов, используемых Россией в Турции в качестве транзитных дорог. Будет проверяться каждая из проезжающих через территорию Турции российских грузовых машин;
Будет проверяться и контролироваться весь импортируемый в Турцию товар российского производства.
В план также входит поиск альтернативы России в строительстве турецкой Атомной электростанции Аккую, ликвидация предусмотренных для российских туристов дешевых турпакетов и проведение аналогичных кампаний в других странах.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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