​Турция обнародовала "План красной линии" против российских санкций

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Турции подготовило "План красной линии" против российских санкций.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Отмечается, что план был подготовлен на прошедшем накануне под председательством заместителя премьер-министра страны Мехмета Шимшека заседании и передан на утверждение премьер-министра Ахмеда Давудоглу.

Некоторые пункты указанного плана таковы:

Встретившись с турецкими экспортерами, чей товар (фрукты и овощи) задержан и возвращен на российской таможне, представители правительства оценят его;

Во избежание убытка местных производителей и экспортеров текстиля, готовой одежды, электрического оборудования, химических товаров, правительство Турции окажет помощь в направлении их продукции на другие рынки;

Будет осуществлен поиск новых альтернативных источников взамен на импортируемый из России газ. При необходимости, контракт обновят;

Сократится количество маршрутов, используемых Россией в Турции в качестве транзитных дорог. Будет проверяться каждая из проезжающих через территорию Турции российских грузовых машин;

Будет проверяться и контролироваться весь импортируемый в Турцию товар российского производства.

В план также входит поиск альтернативы России в строительстве турецкой Атомной электростанции Аккую, ликвидация предусмотренных для российских туристов дешевых турпакетов и проведение аналогичных кампаний в других странах.