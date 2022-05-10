Турция обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев

Власти Турции намерены обеспечить все необходимые условия для добровольного и достойного возвращения на родину сирийских беженцев, нашедших приют в Турции.

Власти Турции намерены обеспечить все необходимые условия для добровольного и достойного возвращения на родину сирийских беженцев, нашедших приют в Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

«Число сирийских беженцев в Турции сократится до разумного уровня по мере создания нами необходимых условий для их добровольного возвращения на родину», - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время Турция благодаря финансированию, предоставленному международными гуманитарными организациями, строит 200 тыс домов в 13 районах Сирии для возвращающихся на родину беженцев из этой страны.

Турецкий лидер сообщил, что согласно исследованиям соответствующих структур Турции, более миллиона проживающих в Турции просителей убежища из Сирии желают вернуться на родину.

Президент Эрдоган отметил также, что с 2016 года число нелегальных мигрантов, проникших в Турцию различными способами и отправленных обратно в свои страны, превысило 320 тыс человек.