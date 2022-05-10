О нас
Аудио новости

Турция обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев

Турция обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев Власти Турции намерены обеспечить все необходимые условия для добровольного и достойного возвращения на родину сирийских беженцев, нашедших приют в Турции.
В регионе
10 мая 2022 г. 08:49
Турция обеспечит добровольное возвращение сирийских беженцев

Власти Турции намерены обеспечить все необходимые условия для добровольного и достойного возвращения на родину сирийских беженцев, нашедших приют в Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

«Число сирийских беженцев в Турции сократится до разумного уровня по мере создания нами необходимых условий для их добровольного возвращения на родину», - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время Турция благодаря финансированию, предоставленному международными гуманитарными организациями, строит 200 тыс домов в 13 районах Сирии для возвращающихся на родину беженцев из этой страны.

Турецкий лидер сообщил, что согласно исследованиям соответствующих структур Турции, более миллиона проживающих в Турции просителей убежища из Сирии желают вернуться на родину.

Президент Эрдоган отметил также, что с 2016 года число нелегальных мигрантов, проникших в Турцию различными способами и отправленных обратно в свои страны, превысило 320 тыс человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkiye to ensure goodwill return of Syrian refugees

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi