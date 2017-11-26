Турция объявила понедельник днем траура в знак солидарности по жертвам теракта в Египте

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В понедельник, 27 ноября в Турции объявлен днем траура по жертвам теракта в мечети на Синайском полуострове (Египет). Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу" завтра весь день государственные флаги будут приспущены как в самой Турции, так и на зданиях ее дипломатических представительств за рубежом.

Напомним, в результате теракта в мечети 24 ноября, погибли не менее 305 человек, еще более сотни получили ранения. В Египте объявлен трехдневный траур.