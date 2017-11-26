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    Турция объявила понедельник днем траура в знак солидарности по жертвам теракта в Египте

    Государственные флаги будут приспущены как в самой Турции, так и на зданиях ее диппредставительств

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В понедельник, 27 ноября в Турции объявлен днем траура по жертвам теракта в мечети на Синайском полуострове (Египет). Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу" завтра весь день государственные флаги будут приспущены как в самой Турции, так и на зданиях ее дипломатических представительств за рубежом.

    Напомним, в результате теракта в мечети 24 ноября, погибли не менее 305 человек, еще более сотни получили ранения. В Египте объявлен трехдневный траур.

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