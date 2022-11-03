Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия для вступления в НАТО

Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия достигнутых ранее договоренностей для их вступления в НАТО.

Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия достигнутых ранее договоренностей для их вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Турция всегда выступает за расширение и усиление НАТО. Мы не тормозим процесс приема в НАТО новых членов. Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства, вытекающие из Мадридского меморандума (подписанный на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления двух стран в альянс, - ред.)", - подчеркнул он.