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Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО до встречи глав МИД стран альянса

Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО до встречи глав МИД стран альянса Власти Турции проинформировали НАТО о том, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.
В регионе
23 ноября 2023 г. 12:31
Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО до встречи глав МИД стран альянса

Власти Турции проинформировали НАТО о том, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом альянса, и будет организована соответствующая церемония.

Законопроект сначала должна ратифицировать комиссия парламента Турции, затем проголосует весь парламент - это голосование может произойти через несколько дней или недель после решения комиссии. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле. Однако турецкая сторона тогда выдвинула несколько условий для одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.

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