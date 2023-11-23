Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО до встречи глав МИД стран альянса

Власти Турции проинформировали НАТО о том, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.

Власти Турции проинформировали НАТО о том, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом альянса, и будет организована соответствующая церемония.

Законопроект сначала должна ратифицировать комиссия парламента Турции, затем проголосует весь парламент - это голосование может произойти через несколько дней или недель после решения комиссии. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле. Однако турецкая сторона тогда выдвинула несколько условий для одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.