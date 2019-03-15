Турция не откажется от закупки С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400, передает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

«Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи», - заявил, в частности, турецкий лидер в интервью телеканалам Habertürk TV, Show TV и Bloomberg HT.

Касаясь экономической ситуации в стране, глава государства выразил уверенность, что «несмотря на растущие проблемы в мировой экономике, турецкая экономика сможет показать положительные темпы роста, начиная со 2-го квартала текущего года».

«Кризисы остались позади. В 2019 году Турция выйдет на еще более высокий уровень развития», - добавил президент Эрдоган.

Глава Турции подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за противозаконные действия израильских властей в районе мечети «Аль-Акса». «Этот человек (Нетаньяху – ред.) не имеет ни малейшего представления о святости «Аль-Аксы» для нас. Возможно, он пытается спровоцировать нас, но мы не поддадимся на эту провокацию», - заявил Эрдоган.

По его словам, такого рода провокациями Нетаньяху пытается привлечь голоса определенной части электората на предстоящих в апреле парламентских выборах.