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    Турция не ограничит торговлю с Ираном из-за санкций США против Тегерана

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Турция будет вести торговлю с Ираном в прежнем объеме и не собирается ни перед кем отчитываться в связи с этим.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, комментируя выход США из ядерной сделки с Ираном.

    Президент США Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции.

    "Мы по-прежнему будем осуществлять нашу торговлю с Ираном во всех возможных направлениях и ни перед кем за это не будем отчитываться", — сказал Зейбекчи в интервью телеканалу CNN Turk.

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