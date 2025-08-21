Турция не исключает отправку миротворческого контингента в Украину

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

"Турция - это страна, которая способствует миру и стабильности в своем регионе и стремится вносить вклад во все инициативы в этом направлении. Однако сначала должно быть установлено перемирие между Россией и Украиной, затем должен быть определен мандат и то, какой вклад может внести каждая страна в этот процесс. Было бы неправильно давать оценку, основываясь на прогнозах, которые еще не конкретизированы", - заявил представитель.