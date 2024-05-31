Турция не хочет, чтобы НАТО стала частью конфликта РФ и Украины

Анкара не хочет, чтобы Североатлантический альянс стал непосредственным участником конфликта в Украине.

Анкара не хочет, чтобы Североатлантический альянс стал непосредственным участником конфликта в Украине.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Праге, где прошло неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

"Сегодня мы подробно обсуждали украинский вопрос. Турция поддерживает продолжение помощи Украине, укрепление ее возможностей для сдерживания. Но мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью этой войны. И членам НАТО необходимо понимать и осознавать необходимость этого баланса", - отметил Х.Фидан.

Глава турецкого МИД также заявил, что есть процесс, направленный на "сохранение территориальной целостности Украины, возвращение ей утраченных территорий".

"С другой стороны, участие альянса в конфликте принесет еще больше кризисов и распространит конфликт на регион", - добавил Хакан Фидан.