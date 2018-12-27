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    Турция не допустит изучения США системы S-400

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Турция не намерена позволять США изучать секреты поставленной Россией системы противовоздушной обороны S-400". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Yeniakit, таков был ответ МИД Турции на заявление о том, что "США будет предоставлена возможность исследовать систему S-400".

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уверил российскую сторону в том, что таких условий США предоставлено не будет.

    Напомним, что установка в Турции системй противовоздушной обороны S-400 начнется в октябре 2019 года.

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