Турция не допустит изучения США системы S-400

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Турция не намерена позволять США изучать секреты поставленной Россией системы противовоздушной обороны S-400".
Как сообщает Report со ссылкой на Yeniakit, таков был ответ МИД Турции на заявление о том, что "США будет предоставлена возможность исследовать систему S-400".
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уверил российскую сторону в том, что таких условий США предоставлено не будет.
Напомним, что установка в Турции системй противовоздушной обороны S-400 начнется в октябре 2019 года.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости