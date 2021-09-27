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Турция нашла способ покрыть потребность в газе

Турция нашла способ покрыть потребность в газе Недавно открытое месторождение природного газа "Сакарья" в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей.
В регионе
27 сентября 2021 г. 22:28
Турция нашла способ покрыть потребность в газе
Фатих Донмез

Недавно открытое месторождение природного газа "Сакарья" в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез в интервью Bloomberg.

По его словам, это произойдет, когда производственная мощность достигнет своего пика к 2027 году.

Месторождение "Сакарья" - крупнейшая находка в Черном море. Его извлекаемые запасы оцениваются примерно в 540 млрд кубометров газа. Турция планирует сначала выйти на производственную мощность в 3,5 млрд кубометров газа в 2023 году. Потом этот объем планируется нарастить примерно до 15 млрд кубометров в год в течение четырех лет после начала добычи. Это приблизительно 25% от всего объема производства в ЕС на сегодняшний день. Фатих Донмез подчеркнул, что Турция не планирует привлекать международные нефтяные компании для участия в разработке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что открытие данного месторождения может стать толчком для экономики страны, которая оценивается в 765 млрд долларов США, пишет Bloomberg. Он пообещал начать производство в 2023 году - к столетию основания современной Турции. О находке нового месторождения политик объявил в июне этого года.

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