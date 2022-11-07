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Турция нарастила поставки товаров в Россию до рекордных $1,15 млрд в сентябре

Турция нарастила поставки товаров в Россию до рекордных $1,15 млрд в сентябре Турция постепенно становится одним из ведущих торговых партнеров России, так как поставки товаров в РФ в сентябре достигли рекордных $1,15 млрд.
В регионе
7 ноября 2022 г. 10:15
Турция нарастила поставки товаров в Россию до рекордных $1,15 млрд в сентябре

Турция постепенно становится одним из ведущих торговых партнеров России, так как поставки товаров в РФ в сентябре достигли рекордных $1,15 млрд.

Как передает Report, об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Турецкого института статистики.

В публикации отметили, что объем поставок турецких товаров в Россию в сентябре в размере $1,15 млрд оказался в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года, когда объем поставок был на уровне $504 млн. Тогда Турция занимала среди поставщиков товаров в Россию 11-е место.

По данным РБК, рост поставок в сентябре позволит Турции занять тот же уровень, что и Германия. При этом в период с мая по август немецкий экспорт в Россию составлял в среднем около $1,2 млрд в месяц, а в сентябре — $1,14 млрд.

В статье добавили, что если Турция сможет обогнать по объемам поставок Германию, то страна займет третье место после Китая и Беларуси. При этом поставки из Китая в сентябре были на уровне $8 млрд, а из Беларуси– чуть более $2 млрд.

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Версия на английском языке Turkiye ramps up deliveries of goods to Russia to record $1.15B in September

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