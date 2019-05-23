Турция направит гуманитарную помощь в Венесуэлу

Турция направит в Венесуэлу лекарственные препараты на сумму 100 тысяч долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом на проходящей в Буэнос-Айресе 21-й Межамериканской конференции заявил глава Турецкого общества Красного Полумесяца Керем Кынык.

По его словам, гуманитарная помощь будет доставлена в Венесуэлу через воздушное пространство Панамы.

К.Кынык отметил, что представительства возглавляемого им общества функционируют в различных странах мира: "Мы работали в Мексике, Гватемале и на Гаити. На первом этапе в Венесуэлу будут отправлены лекарственные препараты на сумму 100 тысяч долларов. В настоящее время ведется работа в этом направлении. Представители правительства и оппозиция Венесуэлы обсудили вопрос открытия гуманитарного коридора. Эта помощь будет направлена в Венесуэлу на основе достигнутой договоренности".

По его словам, из Венесуэлы в Колумбию ринулись 1,9 млн беженцев, которые остро нуждаются в гуманитарной помощи.