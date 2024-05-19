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Турция направила в Иран спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция направила в Иран спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси Турция по просьбе МИД Ирана направила в исламскую республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны.
В регионе
19 мая 2024 г. 23:03
Турция направила в Иран спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси

Турция по просьбе МИД Ирана направила в исламскую республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента Ибрагима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"Иран по линии МИД запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет, оборудованный системой ночного видения. 32 наших альпиниста из числа спасателей и шесть транспортных средств из наших провинциальных управлений в Ване и Эрзуруме отправились в регион (в Иран - ред.). Кроме того, в готовности выдвинуться находится наш альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи", - говорится в сообщении управления в соцсети "X".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə 32 alpinisti axtarış və xilasetmə əməliyyatı üçün İrana göndərib

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