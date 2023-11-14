Турция направила в МУС иск против Нетаньяху

Власти Турции обвинили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в геноциде на территории сектора Газа, они подали соответствующий иск в Международный уголовный суд (МУС),

Правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщили адвокаты "Партии справедливости и развития", опубликовав соответствующее заявление в социальной сети "Х".

В нем отмечается, что Анкара считает главу израильского правительства ответственным за продолжающиеся удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что целью израильских военных в первую очередь являются террористы, но не гражданское население.