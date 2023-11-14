О нас

Турция направила в МУС иск против Нетаньяху

Турция направила в МУС иск против Нетаньяху Власти Турции обвинили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в геноциде на территории сектора Газа, они подали соответствующий иск в Международный уголовный суд (МУС),
В регионе
14 ноября 2023 г. 20:02
Турция направила в МУС иск против Нетаньяху

Правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщили адвокаты "Партии справедливости и развития", опубликовав соответствующее заявление в социальной сети "Х".

В нем отмечается, что Анкара считает главу израильского правительства ответственным за продолжающиеся удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что целью израильских военных в первую очередь являются террористы, но не гражданское население.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Netanyahuya qarşı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində iddia qaldırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi