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    Турция направила еще одно танковое подразделение в Сирию

    10 танков пересекли сирийскую границу и направились в сторону Джараблуса

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Турецкие военные направили еще одно танковое подразделение на север Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 25 августа на второй день начала военной операции против ИГИЛ по меньшей мерее 10 танков пересекли сирийскую границу и направились в сторону Джараблуса.

    По информации, эти танки соединятся с другой танковой группой, которая пересекла границу Сирии накануне.

    Отметим, вечером 24 августа Джараблус был очищен от боевиков ИГ.

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