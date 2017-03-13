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    Турция направила две ноты Голландии

    Временный поверенный в делах посольства Голландии в Анкаре в течение двух дней три раза был вызван в МИД

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта Временный поверенный в делах посольства Голландии в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел Турции и ему вручили две ноты протеста.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу"  временный поверенный в делах посольства Голландии в Анкаре в течение двух дней третий раз вызван в МИД.

    В этих нотах требуется письменное извинение правительства Голландии перед Турцией.

    Отметим, что 11 марта не разрешили посадку в Роттердаме самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Кроме этого, голландская полиция не пустила министра по вопросам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайан Кайя в Генеральное консульство Турции в Роттердаме.

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