​Турция нанесла в октябре мощный удар по YPG/PKK

Силы безопасности Турции в течение октября нанесли мощный удар по террористической организации РКК и ее сирийскому крылу YPG.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Anadolu".

В ходе антитеррористических операций в Турции и за ее пределами с первого по 31 октября, нейтрализованы 1090 террористов YPG/PKK.

Против террористов были задействованы части Вооруженных сил Турции, силы полиции и жандармерии. Активный вклад в борьбу с террористами PKK внести и спецслужбы страны.

По данным агентства «Анадолу», операции против террористов охватили часть провинций Турции.

Из 410 задержанных в октябре по подозрению в пособничестве с РКК арестованы 212, в том числе главы муниципалитетов ряда районов, представляющие Демократическую партию народов (HDP).

В результате обстрелов приграничных населенных пунктов и в столкновениях с террористами YPG/PKK в Сирии в октябре погибли 16 сотрудников сил безопасности Турции и 21 мирный мирный житель, в том числе дети.