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    Турция нанесла авиаудары по позициям сирийской ветви террористической РПК

    В результате ликвидированы 160-200 террористов

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции в рамках антитеррористической операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата") нанесли авиаудары по позициям PYD и  YPG (сирийские ветви террористической РПК). 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, турецкая армия разбомбила 18 мишеней террористов, 7 их которых были мобильными. 

    Среди мишеней были бронемашины, штаб лидеров террористов и хранилище. По предварительной информации, в результате авиаударов ликвидированы 160-200 террористов.

    Сообщается, что авиаудары были нанесены в сирийском населенном пункте Мааррат-умм-Хауш, который является одним из районов провинции Алеппо на севере страны. 

    Отметим, что антитеррористическую операцию Fırat kalkanı поддерживает Сирийская армия свободы. 

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