Турция нанесла авиаудары по позициям сирийской ветви террористической РПК

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции в рамках антитеррористической операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата") нанесли авиаудары по позициям PYD и YPG (сирийские ветви террористической РПК).

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, турецкая армия разбомбила 18 мишеней террористов, 7 их которых были мобильными.

Среди мишеней были бронемашины, штаб лидеров террористов и хранилище. По предварительной информации, в результате авиаударов ликвидированы 160-200 террористов.

Сообщается, что авиаудары были нанесены в сирийском населенном пункте Мааррат-умм-Хауш, который является одним из районов провинции Алеппо на севере страны.

Отметим, что антитеррористическую операцию Fırat kalkanı поддерживает Сирийская армия свободы.