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Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer

Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer Турецкие власти хотят закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
В регионе
24 декабря 2020 г. 22:19
Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer

Турецкие власти хотят закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Repor со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

"Так как эту вакцину разрабатывали двое этнических турок, мы с самого начала хотели, чтобы ее использовать в Турции. Проблема была в ответственности производителя. В ходе переговоров частично этот вопрос удалось решить. До конца марта мы хотим купить 4,5 миллиона доз, в том числе в январе 1-1,5 миллиона", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что опционно контракт может предусматривать поставку 30 миллионов доз вакцины.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə “Pfizer” peyvəndinin 4,5 milyon dozasını almaq niyyətindədir

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