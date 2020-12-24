Турция намерена закупить 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer

Турецкие власти хотят закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Турецкие власти хотят закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Repor со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

"Так как эту вакцину разрабатывали двое этнических турок, мы с самого начала хотели, чтобы ее использовать в Турции. Проблема была в ответственности производителя. В ходе переговоров частично этот вопрос удалось решить. До конца марта мы хотим купить 4,5 миллиона доз, в том числе в январе 1-1,5 миллиона", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что опционно контракт может предусматривать поставку 30 миллионов доз вакцины.