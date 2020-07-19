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Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года

Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года Первый серийный электромобиль турецкого производства сойдет с конвейера к концу 2022 года.
В регионе
19 июля 2020 г. 00:36
Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года

Первый серийный электромобиль турецкого производства сойдет с конвейера к концу 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства", - заявил Эрдоган на церемонии закладки фундамента автозавода в провинции Бурса.

По словам турецкого лидера, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.

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