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Турция намерена увеличить экспорт до 400 млрд долларов к 2028 году

Турция намерена увеличить экспорт до 400 млрд долларов к 2028 году Экспорт Турции по итогам 2023 года ожидается на уровне 265 млрд долларов. К 2028 году она намерена увеличить его минимум до 400 млрд долларов США.
В регионе
17 июня 2023 г. 18:00
Турция намерена увеличить экспорт до 400 млрд долларов к 2028 году

Экспорт Турции по итогам 2023 года ожидается на уровне 265 млрд долларов. К 2028 году страна намерена увеличить его минимум до 400 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, мы хотим обеспечить наш экспорт к концу текущего года на уровне $265 млрд, в будущем году планируем его на уровне $285 млрд. Наша экономика продолжает рост на протяжении последних 11 кварталов. В 2028 году наша цель - $400 млрд и выше", - сказал он.

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