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Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ

Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ Турция планирует создать на территории соседней Сирии военные базы для противодействия террористической группировке "Исламское государство" (ИГ -ред.).
В регионе
25 мая 2025 г. 14:39
Турция намерена создать базы в Сирии для борьбы с ИГ

Турция планирует создать на территории соседней Сирии военные базы для противодействия террористической группировке "Исламское государство" (ИГ -ред.).

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники в силах безопасности газета Türkiye.

По ее утверждению, речь идет о совместной базе сухопутных сил и ВВС, а также базе ВМС. Турция в новых условиях будет оказывать необходимую помощь для обеспечения безопасности и стабильности в Сирии, пишет издание.

Оно подчеркивает, что предстоящая в ближайшие дни встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа станет важной для поисков решений многих вопросов, касающихся Сирии. Когда и где состоятся переговоры, не уточняется. Türkiye также утверждает, что США выведут большую часть своего воинского контингента из Сирии, оставив в арабской республике "символическую базу".

 
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