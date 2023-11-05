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Турция намерена расширить свои логистические базы

Турция намерена расширить свои логистические базы Власти Турции будут создавать шесть логистических баз в Соединенных Штатах и Европе с целью улучшения экспорта товаров, услуг и показателей на мировых рынках.
В регионе
5 ноября 2023 г. 15:53
Турция намерена расширить свои логистические базы

Власти Турции создадут шесть логистических баз в Соединенных Штатах и Европе с целью улучшения экспорта товаров, услуг и показателей на мировых рынках.

Как передает Report, об этом сообщило издание Yeni Şafak.

По данным издания, сейчас ведется технико-экономическое обоснование для развертывания логистических баз за пределами Турции. Они могут разместиться в Центральной Азии и Африке.

"В Турции создаются зарубежные логистические распределительные сети, которые были инициированы для улучшения экспорта как товаров, так и услуг. Таким образом, будут созданы инфраструктурные объекты для стабилизации экспортных показателей Турции на важных рынках", — уточнили в СМИ.

Известно, что уже подтверждено появление шести баз, четыре из которых будут введены в Европе, а две — в США.

Подобные объекты рубежом базы позволят странам и компаниям воспользоваться их складскими и транспортными услугами, включая таможенное оформление.

Планируется, что экспортеры начнут сэкономить на дополнительных логистических расходах и комиссионных, в том числе при оплате услуг брокеров.

Известно, что логистические базы смогут создавать предприятия, чьи штаб-квартиры в Турции. Еще будет требование к компаниям, чтобы не менее 51% капитала составляли турецкие финансы.

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Версия на английском языке Türkiye intends to expand its logistics bases
Версия на азербайджанском языке Türkiyə logistika bazalarını genişləndirmək niyyətindədir

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